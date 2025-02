Ohne KI ist unser Alltagsleben bald nicht mehr denkbar – doch in der Filmbranche scheint diese Einsicht noch immer nicht angekommen zu sein. Brady Corbets 10-fach Oscar-nominiertes Meisterwerk "The Brutalist" über den fiktiven Architekten László Toth hat von der künstlichen Intelligenz nämlich ebenfalls Gebrauch gemacht - und das sorgt in gewissen Kreisen für Aufregung.