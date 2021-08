"The Chair": Kommt eine zweite Staffel der Netflix-Serie?

Am 20. August erschien die sechsteilige Serie "The Chair" auf Netflix. Die Tragikomödie handelt von der kanadischen Professorin Ji-Yoon Kim (Sandra Oh), die als erste Frau die Englisch-Abteilung der Pembroke Universität leitet. Sie wird mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, deren Lösungen entscheidend für den Verbleib an ihrem prestigeträchtigen Posten sind.

Sie muss vor allem mit einer heiklen Situation fertigwerden, in die ihr Kollege Bill Dobson (Jay Duplass) verwickelt ist. Dass Kim für den Professor auch starke Gefühle empfindet, macht die Lage nicht gerade einfacher.