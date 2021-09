"The Circle": Staffel 3 startet im September auf Netflix

Das erwartet uns in Staffel 3

In dem Wettbewerb kämpfen die acht TeilnehmerInnen Nick, Ruksana, Calvin, Michelle, Kai, Daniel, Matthew und die Schwestern Ava und Chanel um den Titel und das Preisgeld im Wert von 100.000 US-Dollar.

Dabei kommunizieren sie nur über die "The Circle"-App und sehen sich nicht persönlich. So kann es passieren, dass die Fotos und Chats eine vollkommen andere Person darstellen – und genau das ist eigentlich auch der interessante Teil der Show.

So war beispielsweise NSYNC-Mitglied Lance in Staffel 2 von "The Circle" Teil der Show, obwohl sich nur seine Assistentin als der Sänger ausgab und er damit nichts zu tun hatte. Ein Promi der Realityshow-Welt war in der letzten Staffel dennoch dabei: Chloe Veitch, bekannt aus "Too Hot To Handle" ("Finger weg!").

In der Vorschau der neuen Folgen ist zwar noch kein bekanntes Gesicht aufgetaucht, es bleibt aber abzuwarten, ob sich wieder jemand als Promi ausgeben wird. Sicher ist: HochstaplerInnen führen die anderen auch dieses Mal wieder in die Irre, wie der Trailer zeigt.