Tränen nach Prinzessin Dianas Tod

Kurz nach der Veröffentlichung der Fotos, am 31. August 1997, kamen Diana und Dodi bei einem Autounfall in Paris auf tragische Weise ums Leben, als sie von Paparazzi verfolgt wurden. Als er von ihrem Tod erfuhr, soll Brenna geweint haben. Die Vorstellung, dass seine Fotos "dazu beigetragen haben könnten, die Jagd nach Diana und Dodi anzukurbeln, macht mich natürlich traurig", sagte er der "New York Times". Er fügte aber hinzu: "Wenn ich es nicht gewesen wäre, hätte sicherlich jemand anderes diese Bilder aufgenommen."

Brenna selbst ist seit den berühmten Kussfotos weitgehend aus dem Rampenlicht verschwunden. Er soll heute in der Nähe des Comer Sees in Italien leben und weiterhin Prominente wie George Clooney (62), Miley Cyrus (30) and Beyoncé (42) fotografieren. In "The Crown" erklärt die Figur des Mario Brenna, Paparazzi müssten wie "Jäger" und "Killer" sein. Das sieht der echte Brenna anders: "Ich identifiziere mich nicht mit dem Begriff 'Killer'", sagte er der "New York Times". Er verriet auch, dass niemand von "The Crown" ihn kontaktiert habe, um über seine Erfahrungen zu sprechen.