"The Crown" erntet für Diana-Darstellung Kritik

"Nicht so respektvoll, wie gehofft"

"Es war mir sehr wichtig, dass die letzten Lebensjahre meiner Freundin wahrheitsgetreu dargestellt werden, und das ist in der Vergangenheit nicht passiert", so Khan in dem Statement. Als sie rausfand, wie Lady Diana in der Serie porträtiert wird, wollte sie aus der Produktion aussteigen. Sie werde auch darauf verzichten, in irgendeiner Art und Weise als Co-Autorin genannt zu werden, heißt es.

Khan hatte bereits 2019 dem "The Crown"-Schöpfer Peter Morgan zugestimmt, als Co-Autorin bei der fünften Staffel dabei zu sein.