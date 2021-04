"The Crown": Dreharbeiten zu Staffel 5 starten im Sommer

Neuer Cast in Staffel 5

In der fünften Staffel werden einige neue SchauspielerInnen die Hauptrollen besetzen. Die erst in Staffel vier eingeführte Prinzessin Diana wird nicht mehr von Emma Corrin gespielt werden, sondern von "Tenet"-Star Elizabeth Debicki. Dominic West wird Prinz Charles darstellen, Imelda Staunton spielt die Queen und Lesley Manville Prinzessin Margaret.

Offiziell wurde bereits eine sechste Staffel bestätigt, die allerdings die letzte sein soll. Wie "The Crown"-Schöpfer Peter Morgan "The Hollywood Reporter" erzählte, wolle er keine Geschichten und Thematiken der letzten 20 Jahre darstellen. Somit ist auch klar, dass Prinz Harry und Meghan kein Teil der Serie sein werden.

Erst im Februar 2020 verteidigte Prinz Harry in einem Interview mit James Corden die Serie: "Sie ist Fiktion, aber im weitesten Sinne an der Wahrheit angelehnt. Natürlich ist sie nicht ganz genau. Sie gibt eine grobe Idee, wie der Lifestyle ist, der Druck, die Pflichten über seine Familie und alles andere zu stellen und was daraus resultieren kann."