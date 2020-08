"Tenet": Ein schwarzer Bond im Rückwärtsgang

Ein namenloser Bond und Pattinson als sein Kollege

Alles beginnt mit einer spektakulären Geiselnahme in einem vollbesetzten Opernhaus und wir werden gleich mitten ins Geschehen geworfen, während ein schwarzer Agent sich unter die russischen Sicherheitskräfte mischt. Dieser namenslose Protagonist ist eindeutig an James Bond angelehnt und absolviert als Top-Agent einen spektakulären Einsatz nach dem andern, falls er sich nicht gerade in der glamourösen Welt der Reichen und Schönen bewegt. Dargestellt wird der vielseitig talentierte Mann von John David Washington, den man ja vor allem aus „BlacKkKlansman“ in Erinnerung hat. Ihm zur Seite steht bei den halsbrecherischen Einsätzen ein draufgängerischer Robert Pattinson, der in dieser Rolle fast wie der junge Oskar Werner aussieht, aber natürlich keine Bühnentexte rezitiert, sondern lieber batman-artig durch Seile gesichert an Hochhauswänden entlangschwebt (er übt also bereits für diese künftige Rolle) oder mit schweren Waffen hantiert.