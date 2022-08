"The Crown": Das sagt Prinz Charles über die Netflix-Serie

So denkt Prinz Harry über "The Crown"

Offizielle Aussagen über "The Crown" aus der ersten Reihe der britischen Royals gibt es im Prinzip nicht. Einzig Prinz Harry (32) sprach offen darüber. In einem Interview mit James Corden (43) sagte der Sohn von Prinz Charles, dass er lieber die Serie ansehe, als zu lesen, was über seine Familie geschrieben würde. "The Crown" gebe eine "ungefähre Vorstellung von diesem Lebensstil" und dem Druck, der in der royalen Familie herrsche.

In einem Interview verriet "The Crown"-Schauspielerin Vanessa Kirby (34) vor einigen Jahren, dass ihr Prinzessin Eugenie (32), die Enkelin der Königin, verraten habe, dass die Queen "The Crown" sehr wohl schaue. Über Insider wurde außerdem bereits bekannt, dass dem Königshaus wohl die Vermischung aus Fakten und Fiktion missfalle und man seinen Unmut sogar gegenüber den Produzenten zum Ausdruck gebracht habe.