Der Produzent von "The Crown", Andy Harries (69), machte im "Have You Seen?"-Podcast den "The Crown"-Fans Hoffnung, dass sie nicht zu lange auf Geschichten aus dem britischen Königshaus verzichten müssen. Er verriet nämlich, dass es ein Spin-off mit "ziemlich kitschigen Ereignissen" geben könnte. Darin könnten viele Geschehnisse behandelt werden, auf die bei "The Crown" verzichtet wurde. Darum soll es um keine geringere als Sarah Ferguson gehen, neben Diana die skandalträchtigste Schwiegertochter der Queen.

Harries fügte hinzu: "Fergie spielt in der Serie keine große Rolle. Die Geschichte mit dem Zehenlutschen haben wir nicht gemacht. Das lag nicht daran, dass es keine gute oder interessante Geschichte war, sondern weil sie nicht im Mittelpunkt des Themas der Show stand. Es war eine Nebenschau, und ich denke, wir haben gut daran getan, die albernen Nebenschauplätze zu vermeiden." Doch für ein Spin-off könnte womöglich die Beziehung von Sarah Ferguson (64) und Prinz Andrew (63) sowie die Skandale rund um ihre Ehe in den Fokus rücken.