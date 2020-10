"The Crown": Thatcher und Diana im ersten Langtrailer zur 4. Staffel

Ein weiterer Schwerpunkt liegt natürlich auf der unglücklich verlaufenden Beziehung zwischen Prinz Charles und Lady Diana. Die dritte Staffel von "The Crown" endete in den späten 70er-Jahren. Charles und Diana haben sich 1977 kennengelernt. Dort wird wohl die vierte Staffel ansetzen. 1981 hat das königliche Paar geheiratet. 1982 wurde Prinz William, 1984 Prinz Harry geboren. Doch schon nach wenigen Jahren war die Ehe von Charles und Diana in der Krise. Zur Trennung kam es im Jahr 1992.