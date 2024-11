The Day of the Jackal: Wie viele Folgen und wann ist das Finale?

Nach Frederick Forsyths berühmtem Roman "Der Schakal" startet nun das Sky Original "The Day of the Jackal". Eddie Redmayne spielt in der Thriller-Serie einen chamäleonhaften Profikiller, der dank seiner Verkleidungskünste und professionellen Planung so gut wie unfassbar bleibt. Nach seinem letzten Mord trifft er aber auf eine ebenbürtige Gegnerin: eine hartnäckige britische Geheimdienstoffizierin (Lashana Lynch). In einer atemlosen Katz-und-Maus-Jagd quer durch Europa spürt sie ihn auf und hinterlässt dabei eine Spur der Verwüstung. Doch welche Termin-Spur hinterlässt die Serie auf Sky und wann erscheinen die Episoden?