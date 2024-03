Euch erwartet bei "The Day of the Jackal" (deutsch: "Der Schakal") nicht etwa ein Tierfilm in Serienform, sondern knallharte Action mit Starbesetzung, in der ein berüchtigter Killer seinen nächsten Auftrag vorbereitet und eine sehr hochgestellte Persönlichkeit töten will, falls er nicht zuvor von einer Agentin gestoppt wird.

Die Story könnten einigen von euch ziemlich bekannt vorkommen, da sie auf einem klassischen Thriller aus den 70er-Jahren basiert: damals verfilmte Fred Zinnemann ("12 Uhr Mittags") den gleichnamigen Politthriller von Frederick Forsyth mit Edward Fox in der Rolle des Auftragsmörders.

1997 gab es dann ein Film-Remake mit Bruce Willis, doch nun ist die Zeit reif für eine eigene Serie, in der "Phantastische Tierwesen"-Star und Oscarpreisträger Eddie Redmayne zum Profikiller wird und zugleich als Executive Producer an dem Projekt mitarbeiten. Von der Produktionsfirma Carnival Films stammen auch Serien wie "Downton Abbey" und "The Last Kingdom".