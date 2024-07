Queen Latifah setzt sich in Staffel 4 der Actionserie " The Equalizer" erneut als Ex-CIA-Agentin Robyn McCall für die Entrechteten ein: Sie muss unter enormem Zeitdruck ihr Team retten, das in tödlicher Gefahr schwebt – durch ihre rachsüchtige Ex-CIA-Kollegin Michelle Chambers (Ilfenesh Hadera). Hier ist eine kurze Trailer -Einstimmung darauf:

Wo ist "The Equalizer"-Staffel 4 zu sehen?

"The Equalizer"-Staffel 4 läuft auf Sky One ab 18.7. immer donnerstags um 20.15 Uhr zum ersten Mal im deutschen Fernsehen – wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung. Die Folgen stehen über Sky Q und Sky Go auch auf Abruf zur Verfügung.