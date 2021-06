Serien-Reboot

Queen Latifah tritt somit im Reboot der berühmten gleichnamigen Action-Krimiserie aus den 80er-Jahren in die Fußstapfen von Edward Woodward und Denzel Washington. Von 1985 bis 1989 verkörperte der Brite Woodward den "Equalizer": Als Robert McCall setzte er sich in vier Staffeln für die Schwachen ein. 2014 und 2018 trat Denzel Washington in zwei Kinofilmen Woodwards Nachfolge an. Nun ist Queen Latifah an der Reihe.

Diese Queen ist ein echter Tausendsassa: Sie kann nicht nur singen ("Chicago"), Gas geben ("New York Taxi") und witzig sein ("22 Jump Street"), sondern sie beherrscht auch das Actionkrimi-Genre. In der neuen Serie gibt es zudem ein Wiedersehen mit Chris Noth, dem Mr. Big aus "Sex and the City".

Der weibliche "Equalizer" startet ab 12. Juli auf Sky One und ist auf Abruf über Sky X und Sky Q verfügbar.