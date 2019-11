"The Expanse": Neuer Trailer und Schnappschüsse der vierten Staffel

Neues Kapitel

In der vierten Staffel beginnt ein neues Kapitel, nachdem ein Portal zu einer anderen Welt geöffnet wurde. Die Aussicht auf die Besiedlung erdähnlicher Planeten führt zu einem interplanetarischen „Land Rush“. In der Folge entstehen natürlich neue Konflikte zwischen der Erde, dem Mars und den Gürtlern. Der erste Planet hinter dem Tor ist der bewohnbare Planet Illus (bald auch New Terra genannt). Der Planet ist reich an natürlichen Ressourcen, aber auch von den Ruinen einer längst toten außerirdischen Zivilisation geprägt. Holden (Steven Strait), Naomi Nagata (Dominique Tipper) und die Crew der "Rosinante" sollen im Auftrag der UNO zwischen den Streitpartien vermitteln. Doch bald stellt sich heraus, dass auf Illus weit größere Gefahren lauern als die ewigen Streitereien zwischen Erde, Mars und Gürtlern.

