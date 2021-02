"The Father"-Trailer: Anthony Hopkins' sichere Oscar-Rolle?

Starke Colman

Aber auch für Olivia Colman stehen die Chancen gut, nach "The Favourite" eine zweite goldene Statuette zu erhalten. "Variety" rühmte ihre Leistung bereits im Vorjahr als herausragend und meinte, es sei unglaublich, wie sie als Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs dahinlaviert, ohne jemals in Overacting zu verfallen oder eindimensional zu werden.

Der österreichische Start-Termin steht noch nicht fest, doch idealerweise sollte "The Father" vor der Oscar-Gala am 25. April in die Kinos kommen.