“The First Purge”: Brutaler Horror erst ab 18 Jahren erlaubt

Brutal

Die Tatsache, dass “The First Purge” die höchste Altersbeschränkung der Filmreihe erhielt, bedeutet, dass es auch der brutalste Teil des Franschises ist. In "The First Purge" werden die Umstände beleuchtet, unter denen es zur Chaos-Nacht kam. Nach ihrem Wahlsieg beschließen die New Founding Fathers of America ein soziales Experiment zu starten, um die Kriminalitätsrate unter 1% zu senken. Für eine Nacht sind jegliche Straftaten legal, auch Mord. Sie nennen es die Säuberung (engl. Purge). Menschen sollen ihre angestaute Wut für eine Nacht rauslassen, um das restliche Jahr friedlich miteinander leben zu können. "The First Purge" ist nichts für schwache Nerven und definitiv nicht für die Augen von Jugendlichen bestimmt!

Wann erscheint "The First Purge"?

"The First Purge" ist derzeit auf Netflix verfügbar.