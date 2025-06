Es geht zurück ins vergoldete Zeitalter: Serienschöpfer Julian Fellowes, von dem auch "Downton Abbey" stammt, hat sich neue Geschichten für die HBO-Dramaserie "The Gilded Age" einfallen lassen. Was uns in Staffel 3 alles erwartet, deutet der Trailer an:

Darum geht es in "The Gilded Age"-Staffel 3

Nach dem Konkurrenzkampf zwischen den Opern ist die alte Garde geschwächt und die Russells stehen bereit, ihren Platz an der Spitze der Gesellschaft einzunehmen. Bertha hat dabei ein neues Ziel im Visier, bei dem ein Gewinn in Aussicht ist, der die Familie in neue Sphären katapultieren würde. George setzt währenddessen alles auf eine Karte, die die Eisenbahnindustrie revolutionieren könnte – oder vorher ruiniert. Auf der anderen Seite wird der Brook-Haushalt ins Chaos gestürzt, als Agnes sich weigert, Ada als neue Dame des Hauses zu akzeptieren. Peggy lernt einen gutaussehenden Arzt aus Newport kennen, dessen Familie jedoch ihre Karriere alles andere als gutheißt. Während ganz New York in Richtung Zukunft eilt, drohen die Ambitionen auf Kosten dessen zu gehen, was den Menschen am wichtigsten ist.