"The Gilded Age": Hängt die Serie mit "Downton Abbey" zusammen?

Crossover in Sicht?

Mit Gareth Neame treffen wir jemanden, der diese Frage sicher beantworten kann, da er als ausführender Produzent an beiden Serien tätig war. Tatsächlich geht er in einem Interview mit "TV Line" auf genau diese Thematik näher ein und hat dazu Folgendes zu sagen: "Ein Crossover ist nicht geplant, denn die neue Serie spielt in ihrer eigenen Welt. Dennoch hat es in den 1880er-Jahren theoretisch auch das Bauwerk Downton Abbey mit seinen damaligen Bewohnern schon gegeben und eine jüngere Version von jener Figur, die Maggie Smith verkörpert, hat damals darin gewohnt."

Eine scherzhafte Anspielung kann sich Neame aber doch nicht versagen, denn er kommt auf die allgemein grassierende Lust an Reboots und Crossovers zu sprechen: "Womöglich müssen wir uns nur ein Jahrzehnt gedulden, bis HBO oder Universal den Entschluss fassen, 'Gilded Age' und 'Downton Abbey' aufeinandertreffen zu lassen."

Vorerst dürfen wir aber beide Produktionen separat genießen.

"The Gilded Age" erscheint ab Freitag, 22. April 2022 mit einer Episode um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Sky X und über Sky Q auf Abruf. An den darauffolgenden Freitagen immer in Doppelfolgen. Wahlweise auf Deutsch oder im Original.

"Downton Abbey: A New Aera" wird am 28. April 2022 in unsere Kinos kommen.

