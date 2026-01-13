Die Hackerin Lisbeth Salander erobert die Streamingwelt. Sky hat offiziell die Produktion einer Neuverfilmung von "The Girl with the Dragon Tattoo" (deutsch: "Verblendung") bekannt gegeben. Die achtteilige Serie wird von Left Bank Pictures produziert - der Schmiede, die bereits für Welterfolge wie "The Crown" mitverantwortlich ist.

Anders als die bisherigen Verfilmungen wird die neue Serie die Handlung laut Pressemitteilung in die Gegenwart verlagern. Ziel ist es, die zeitlosen Themen von Stieg Larssons Romanen - Machtmissbrauch, Korruption und digitale Überwachung - in einen Kontext zu stellen, der heute relevanter ist denn je.

Hinter den Kulissen ziehen erfahrene Köpfe die Strippen: Steve Lightfoot ("The Punisher") und Angela LaManna ("The Haunting of Bly Manor") fungieren als Autoren und Executive Producer. Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2026 in Litauen beginnen. Die Serie wird unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv auf Sky zu sehen sein.