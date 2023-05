Sperrige Held:innen, ganz große Gefühle, ein guter Mix aus Humor und Drama sowie vor allem ein Hauptdarsteller, der seiner Figur eine authentische, intensiv-ungeschminkte Präsenz verleiht: Eigentlich hat "The Good Doctor" alles, was man sich von einem gelungenen Medical-Drama wünschen würde. Und bisher – im April dieses Jahres wurde die Serie für eine siebente (!) Staffel verlängert, seit 9. Mai ist die sechste Staffel auf Sky One zu sehen – waren die Reaktionen auch durchwegs positiv.

Nun aber scheint sich das Blatt zu wenden. Einzelne Szenen der Serie sind in den vergangenen Tagen enorm viral gegangen und harsche Kritik und Spott en masse eingesteckt. Wieso jetzt, so plötzlich, nach immerhin sechs Staffeln? Das können wir euch leider auch nicht beantworten. Wir wissen nur so viel: Das Internet (oder besser: die Online-Community) ist unberechenbar. Wie ein Bär auf Koks – man weiß einfach nie, was oder wie der nächste Move sein wird.