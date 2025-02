Schon seit Ende 2022 müssen Fans der dystopischen Sci-Fi-Serie "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" auf die sechste und abschließende Staffel ausharren. Doch nun steht er endlich fest, der deutsche Starttermin für die finalen Folgen: Ab dem 8. April und folglich parallel zum US-Release feiert die sechste Season ihre Premiere - zumindest für alle Kundinnen und Kunden von MagentaTV. Denn wie schon bei allen Staffeln zuvor hält der Streamingdienst die exklusiven Rechte an der Ausstrahlung hierzulande.

Wie in den USA werden auch in Deutschland die ersten drei neuen Episoden auf einen Schlag veröffentlicht. Die sieben ausstehenden Folgen kommen dann im wöchentlichen Abstand immer dienstags heraus. Wer die ganze sechste Staffel lieber in einem Rutsch bingen will und dabei keine Angst vor Spoilern hat, müsste folglich bis zum 27. Mai warten - dann stehen alle zehn Folgen auf Abruf bereit.