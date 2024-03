Elisabeth Moss ist wohl eine der ausdrucksstärksten Schauspielerinnen des 21. Jahrhunderts. So verwundert es nicht, dass sie für ihre Darbietung der komplexen und widerstandsfähigen Hauptfigur June Osborne in der preisgekrönten Serie "The Handmaid's Tale" einen Golden Globe und zwei Emmys gewonnen hat. Bereits davor zeigte sie, was sie schauspielerisch drauf hat: Mit "Mad Men" gelang der Scientology-Anhängerin der Durchbruch in Hollywood, dafür wurde sie gleich sechs Mal für den Emmy nominiert.

Noch vor dem Start der finalen Staffel von "The Handmaid's Tale" ist Moss nun in einer neuen Serie zu sehen und weiß darin, wie immer, zu brillieren. Hier ist der fesselnde Trailer zu "The Veil":