Staraufgebot

In dem von Stefano Bises geschriebenen Film spielen unter Francesco Carrozzinis Regie Stars wie Alessandro Borghi ("Devils"), Jessica Brown Findlay ("Downton Abbey"), Sam Spruell ("Snow White and the Huntsman"), Frederick Schmidt („Angel Has Fallen“), Raphael Vicas ("Grantchester"), Peter Mullan ("My Name is Joe") und Charles Dance ("Game of Thrones").

Realisiert wurde das Werk von den führenden italienischen Produktionsfirmen Cattleya und Groenlandia sowie von Sky Studios.

"The Hanging Sun" läuft am 10. September außer Konkurrenz als Abschlussfilm der 79. Filmfestspiele von Venedig und startet Ende 2022 nur auf Sky.