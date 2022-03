Echte Peaky Blinders aus den 1890ern

Die echten Peaky Blinders formierten sich im Birmingham der 1890er-Jahre in einer wirtschaftlichen Notsituation und nahmen sich dabei die amerikanischen Gangster zum Vorbild. Doch eigentlich kann das Auftreten der britischen Gangs noch weiter zurückdatieren werden, da sich laut Historikerin Barbara Weinberger die ersten davon schon in den 1870ern zusammenschlossen – und zwar aus einer anti-irischen Stimmung heraus.

Die Jugendlichen hatten so für ihre Frustration eine Zielgruppe von Sündenböcken gefunden und verzettelten sich immer mehr in Banden-Kriegen. In den 90ern hatte sich in dieser Subkultur dann ein bestimmter Mode-Stil herausgebildet: Bowler-Hüte, die tief über die Stirn gezogen wurden, worauf sich auch der Name Peaky Blinders zurückführen lässt.