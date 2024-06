"The Idea of You"-Trailer: Anne Hathaway in Prime Video-RomCom

Die Queen und der Prince der Romcoms in einem Film als Liebespaar: Anne Hathaway und Nicholas Galitzine in der Prime Video-Verfilmung des Romans "The Idea of You", der von vielen als Harry Styles-Fanfiction angesehen wird.

Nicholas Galitzine hat bereits als Soldat mit Herz in dem Netflix-Film "Purple Hearts" Herzen erobert. Zudem ist der Brite schon zwei Mal in die Rolle eines Prinzen geschlüpft: Prinz Henry in "Red, White and Royal Blue" (auch einer Prime Video-Verfilmung eines erfolgreichen Buches) und Prinz Robert in Camila Cabellos "Cinderella". Auch Hathaway hat eine royale Geschichte, immerhin war sie die Prinzessin von Genovien in den beiden Teilen von "Plötzlich Prinzessin".

Im ersten Trailer zu "The Idea of You" von Prime Video sprühen bereits die Funken zwischen den beiden Darsteller:innen: