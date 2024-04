"Ich wusste noch nicht, wie man atmet"

Mit zunehmendem Alter, so die 41-Jährige, sei sie immer entspannter geworden. Während sie im Podcast "The Interview" der "New York Times" über die Rollen zu Beginn ihrer Karriere nachdachte, meinte die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin, dass sie wohl oft "chronisch gestresste junge Frauen" spielte, weil sie selbst so war. "Ich war eine wirklich gestresste junge Frau." Dieser Zustand führe einen jedoch "zu allen möglichen Dingen" und sie habe für sich erkannt, dass sie nicht gestresst sterben wolle. Das Leben sei zu kurz dafür: "Etwas könnte vom Himmel fallen und dir das Licht ausknipsen."

Sie habe gedacht, ihr Leben müsse so sein - und zu wenig auf sich geachtet. "Ich wusste noch nicht, wie man atmet", sagte die zweifache Mutter. "Und das war wirklich kompliziert. Es war wirklich sehr, sehr kompliziert, nicht zu wissen, wie man atmet." Deshalb habe sie "im wahrsten Sinne des Wortes alles" in ihrem Leben als junge Frau in Hollywood irgendwann gestresst.