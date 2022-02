"The Kardashians"-Trailer: Der Start der Hulu-Serie steht fest!

Ähnlich wie in "Keeping Up with the Kardashians" werden die Stars auch in "The Kardashians" Einblicke in ihr Leben geben. Vermutlich wird es unter anderem um die Schwangerschaft von Kylie Jenner gehen, die im Teaser mit Babybauch zu sehen ist.

Die junge Unternehmerin hat gerade erst öffentlich gemacht, dass sie zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Auf Instagram verriet sie, dass ihr zweites Kind mit dem Rapper Travis Scott (30) am 2. Februar zur Welt gekommen ist. Nach Tochter Stormi (4) haben sie einen Jungen bekommen. Der Name des Kindes ist noch nicht bekannt. Jenner und Scott waren von 2017 bis 2019 zusammen, 2020 fanden sie erneut zueinander.