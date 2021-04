"The Kominsky Method": Trailer zur 3. Staffel ohne Alan Arkin

Die tragikomische Netflix-Serie "The Kominsky Method" mit Michael Douglas als vom Leben gebeutelter Schauspiel-Lehrer Sandy geht in ihre dritte und zugleich letzte Runde. Diesmal muss Sandy ohne seinen zynischen alten Freund Norman (Alan Arkin) auskommen, was sehr schade, ist, da mindestens der halbe Spaß so verloren geht.

Wie der erste Trailer verrät, wird Normans Ausscheiden durch seinen Tod verursacht.