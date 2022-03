"The Last Bus"-Trailer: Englands Antwort auf "Stranger Things"?

Wenn man den letzten Bus verpasst hat, ergibt sich automatisch ein Problem, weil man dann entweder zu Fuß gehen oder ein Taxi nehmen muss.

In der britischen Netflix-Serie "The Last Bus" wird für eine Gruppe von Jugendlichen aber genau dieses Gefährt zur eigentlichen Rettung: Sie fahren mit dem letzten Bus einer Roboter-Apokalypse davon, wie uns bereits der Trailer zeigt.