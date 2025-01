Pedro Pascal in "The Last of Us".

"The Last of Us": Neuer Teaser zeigt Starttermin von Staffel 2 an

Die Macher von "The Last of Us" verkünden ein Update zum Starttermin der zweiten Staffel. Ein neuer Teaser verrät, dass es im April dieses Jahres so weit sein wird. Zuvor war nur von Frühjahr 2025 die Rede. Ein genaues Startdatum enthüllte der Clip aber nicht. Der kurze Teaser startet mit einer enervierenden Sirene. Kenner der Videospielvorlage wissen, dass sie Unheil verheißt. Ansonsten zeigt der Clip eine Mischung aus neuen Eindrücken und Ausschnitten, die Fans schon aus ausführlicheren Teasern kennen, die im Sommer und Herbst 2024 erschienen sind.

"The Last of Us": Das ist über Staffel 2 bekannt Die zweite Staffel von "The Last of Us" wird insgesamt sieben Folgen umfassen. Die erste Runde im Jahr 2023 hatte noch zwei Episoden mehr zu bieten. Die Handlung der neuen Folgen setzt fünf Jahre nach den Ereignissen von Season eins ein. Diesen Zeitsprung gab es bereits in den Videospielen, die 2013 beziehungsweise 2020 erschienen sind. "Joel und Ellie werden in einen Konflikt miteinander und in eine Welt hineingezogen, die noch gefährlicher und unberechenbarer ist als die, die sie hinter sich gelassen haben", heißt es in der offiziellen Beschreibung. Die Story der zweiten Staffel entspricht der des zweiten Videospiels. Allerdings teilt der US-Sender HBO die Geschehnisse des Games auf zwei Staffeln auf.

Diese Darsteller kehren zurück, diese sind neu dabei Im Mittelpunkt der neuen Folgen steht wieder die von "Game of Thrones"-Darstellerin Bella Ramsey (21) verkörperte Ellie. "The Mandalorian"-Star Pedro Pascal (49) kehrt ebenfalls als Joel zurück. Ellies Beschützer stellt sich, wie in allen Teasern zu Season 2 zu sehen ist, mit einer Therapeutin seinen Taten. Die Figur der Psychologin, die in den Videospielen nicht enthalten ist, spielt Catherine O'Hara (70), die vor allem als Mutter in "Kevin - Allein zu Haus" bekannt wurde. Neu dabei ist außerdem Kaitlyn Dever (28, "Ticket ins Paradies"), die als Abby eine tragende Rolle spielen wird. Sein Debüt feiert zudem der Oscar-nominierte Jeffrey Wright (59). Er verkörpert Isaac, dem er schon in der Videospielvorlage seine Stimme geliehen hatte. In Österreich und Deutschland wird "The Last of Us" wieder bei Sky beziehungsweise bei dessen Streamingdienst Wow zu sehen sein.