Die HBO-Endzeitserie "The Last of Us" stößt auch weiterhin auf großen Zuspruch beim Publikum. Nachdem die Show mit "Star Wars"-Star Pedro Pascal (47) und "Game of Thrones"-Star Bella Ramsey (19) in den Hauptrollen bereits den zweitbesten Start einer HBO-Serie überhaupt hingelegt hatte, weist auch die neue "Top 10 Streaming Liste" der US-Firma Nielsen "The Last of Us" als gewaltigen Erfolg aus: 1,2 Milliarden Minuten der postapokalyptischen Serie sind Nielsen zufolge im Zeitraum vom 30. Januar bis 5. Februar auf US-Fernsehgeräten gestreamt worden.