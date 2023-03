"The Last Of Us"-Staffel 2 bestätigt: Kommt auch Staffel 3?

Joel und Ellie im Mittelpunkt

"The Last of Us" verfolgt die Geschichte der Figuren Joel und Ellie, dargestellt von den beiden "Game of Throne"-Stars Pedro Pascal (47) und Bella Ramsey (19). Gemeinsam muss sich das ungleiche Duo durch eine von Zombie-ähnlichen Wesen überrannte Welt schlagen, in der ein Pilzbefall für den Untergang der Menschheit gesorgt hat. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Playstation-Spiel, das 2013 erschienen war und 2020 einen zweiten Teil spendiert bekam.

Die erste Staffel von "The Last of Us" umfasst neun Episoden und ist seit 16. Jänner 2023 auf dem Streamingdienst Sky X sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.