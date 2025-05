Der eigentliche Schock kam ja in dieser zweiten Staffel der Videospiel-Verfilmung bereits viel früher, denn schon in Folge 2 von "The Last of Us" wurde Ellies (Bella Ramsey) Ziehvater Joel (Pedro Pascal) von der rachsüchtigen jungen Soldatin Abby (Kaitlyn Dever) brutal gefoltert und schließlich getötet. Somit blieb die Serie nahe an der Vorlage und auch das Schluss-Ereignis in der vorerst finalen Folge 7 lässt alle Gamer in einer klaren Vorteilsposition zurück. Wir wollen euch das Cliffhanger-Ende erklären und einen Ausblick auf Staffel 3 riskieren.

Ein Schuss zu Schwarzbild und eine Rückblende

Ellie hat sich zum Ziel gesetzt, nun ihrerseite Rache an der Mörderin Abby zu nehmen und es ist ihr gelungen, deren Spur bis ins Aquarium von Seattle zu folgen. Dort trifft sie zunächst auf Abbys Freunde Owen (Spencer Lord) und Mel (Ariela Barer) und es kommt zur Tragödie. Als Ellie die beiden mit vorgehaltener Waffe dazu bringen will, Abbys Aufenthaltsort preiszugeben, greift Owen selbst zur Waffe und wird von Ellie erschossen - zu ihrem Schrecken muss sie jedoch feststellen, dass ihre Kugel auch die schwangere Mel getötet hat. In einem Kino der Stadt quartiert sich Ellie dann mit ihren beiden Verbündeten Tommy (Gabriel Luna) und Jesse (Young Mazino) ein, wo sie von Abby aufgespürt werden. Als weiteres Opfer ist Jesse zu beklagen und es sieht so aus, als hätte nun auch Ellies letzte Stunde geschlagen. Oder besser gesagt: es hört sich so an, denn zuletzt erklingt ein Schuss, doch wir können nicht sehen, was genau passiert ist, da auf Schwarzbild geschaltet wurde.

Danach kommt es zu einer knappen Rückblende mit dem Insert "Seattle Tag 1" und wir befinden uns in Abbys Perspektive, als sie ihren Aufenthalt in Seattle beginnt.

ACHTUNG - SPOILER! Fans des Videospiels wissen nun, dass Ellie keineswegs von Abby erschossen wurde, sondern Tommy ins Geschehen eingegriffen hat. Außerdem wurde durch die finale Rückblende angedeutet, dass wir in der bereits offiziell bestätigten Staffel 3 wohl die meiste Zeit über in Abbys Gegenwart zubringen, denn dort soll deren Geschichte erzählt werden. Vielleicht müssen wir somit bis zur letzten Folge der dritten Staffel warten, ehe dann die Handlung erneut im Kino von Seattle aufgenommen wird und wir genau erfahren, was beim Showdown von Staffel 2 passiert ist.

Staffel 1 +2 von "The Last of Us" sind bei Sky Q und auf dem Streamingdienst Sky X abrufbar