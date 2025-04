Kurz vor der Premiere von Season 2 hat HBO die Endzeitserie "The Last of Us" offiziell um Staffel 3 verlängert . Die für Fans so freudige Nachricht gab der hauseigene Streamingdienst Max unter anderem auf X bekannt . Staffel 2der Show mit "The Mandalorian"-Star Pedro Pascal (50) und "Game of Thrones"-Star Bella Ramsey (21) in den Hauptrollen wird in Österreich und Deutschland am 14. April Premiere feiern.

Die neuen Episoden adaptieren das 2020 erschienene Vorlagenspiel "The Last of Us Part II". Schon seit Längerem war bekannt, dass die Serienmacher Craig Mazin und Neil Druckmann planen, die umfangreiche Geschichte in mehreren Staffeln der umjubelten TV-Serie zu erzählen. Gegenüber "Variety" erklärte Mazin in der Vergangenheit: "Es fühlt sich so an, als hätten wir noch ein oder zwei weitere Staffeln."

Neue Gegner und interne Konflikte

"The Last of Us" spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der eine verheerende Pilzepidemie Menschen in eine Art Zombies verwandelt. In Staffel eins begab sich der Überlebende Joel (Pascal) mit der jungen Ellie (Ramsey) auf eine Reise durch die untergegangenen Vereinigten Staaten. Staffel zwei setzt nach einem Zeitsprung von fünf Jahren ein. Ellie und Joel werden von den Ereignissen der Vergangenheit eingeholt und geraten in Konflikt miteinander. Zudem taucht eine Reihe brandgefährlicher neuer Gegner auf der Bildfläche auf

Neben Pascal und Ramsey kehren Gabriel Luna (spielt Joels Bruder Tommy) sowie Rutina Wesley (Tommys Ehefrau Maria) zurück. Kaitlyn Dever ("Booksmart") stößt neu zum Serien-Cast und verkörpert die Gamern vertraute Figur Abby, Isabela Merced ("Alien: Romulus") Dina, die Ellie näherkommt. Außerdem mit dabei: Catherine O'Hara ("Beetlejuice Beetlejuice"), Jeffrey Wright ("Westworld") und Tati Gabrielle ("You - Du wirst mich lieben") - neben anderen.

Die erste Staffel von "The Last of Us" wurde mit insgesamt acht Emmy-Awards ausgezeichnet, bei 24 Nominierungen.