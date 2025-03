Der offizielle Trailer zur zweiten Staffel der gefeierten HBO-Serie "The Last of Us" ist endlich da. Bei einer Präsentation im Rahmen des South by Southwest Film Festivals enthüllten die Macher am 8. März nicht nur neues Bildmaterial, sondern gewährten auch erste Einblicke in die Entwicklung der Hauptcharaktere. Die Fortsetzung des postapokalyptischen Dramas soll am 13. April zurückkehren und wird aus sieben Episoden bestehen.

"Ihre Beziehung hat sich etwas verändert, und wir beginnen zu verstehen, warum", erklärte Bella Ramsey laut "The Hollywood Reporter" während des Panels . Die Darstellerin verwies dabei auf eine Szene im Trailer, in der Ellie Joel vorwirft: "Du hast geschworen..." - ein Hinweis auf das Ende der ersten Staffel, als Joel Ellie schwor, dass seine Geschichte über die Fireflies der Wahrheit entspricht. "Ich denke, Ellie hat das die ganze Zeit im Hinterkopf, und dort setzen wir wieder an. Und sie sind keine besten Freunde mehr. Sie ist ziemlich traurig", fuhr Ramsey fort. "Aber ich meine, eine Freundschaft hat viele Facetten."

Neue Gesichter in der zweiten Staffel

Zu den neuen Darstellern gehört unter anderem Kaitlyn Dever (28), die in der Serie die bei Fans der Videospiele umstrittene Figur Abby spielen wird. "Ich wollte mich wirklich darauf konzentrieren, wer Abby im Kern ist, ihre emotionale Reise und wie gebrochen sie ist", sagte Dever beim Panel. "Das war mein Hauptziel." Dever war zuvor bereits für die Rolle der Ellie im Gespräch gewesen, als eine Filmadaption von "The Last of Us" in Planung war. "Als die Show anlief, war sie nicht mehr wirklich 14, das ist fair zu sagen", scherzte Mazin über diese frühere Überlegung.

Neben Dever werden auch Isabela Merced, Young Mazino als Jesse, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez und Jeffrey Wright zum Cast stoßen. Auch Catherine O'Hara wird einen Gastauftritt haben. Pedro Pascal verriet beim Panel zudem eine überraschende Entwicklung: Joel befindet sich in der neuen Staffel in Therapie und bezahlt seine Sitzungen mit Marihuana.

Die erste Staffel von "The Last of Us" wurde mit acht Emmys ausgezeichnet und erhielt Nominierungen für "Beste Dramaserie" sowie Pascal und Ramsey als beste Hauptdarsteller. Die zweite Staffel verspricht laut Neil Druckmann, Co-Showrunner und Schöpfer des zugrundeliegenden Videospiels, noch intensiver zu werden: "Die Leute fragen, ob Staffel zwei besser ist. Ich sage oft: 'Sie ist verrückter.'"