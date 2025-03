Fans romantischer Komödien dürften bei diesem Projekt hellhörig werden. Offenbar ist eine neue RomCom mit Daisy Ridley (32) und Alden Ehrenreich (35) in den Hauptrollen geplant. Das US-Branchenportal "Deadline" berichtet , dass die beiden unter anderem aus dem "Star Wars"-Universum bekannten Schauspieler als Hauptdarsteller in "The Last Resort" auftreten sollen.

Die große Liebe auf den Philippinen?

Wer sonst mitspielen oder wann "The Last Resort" erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Erste Details zur Story gibt es laut des Berichts aber bereits. Im Mittelpunkt der neuen RomCom steht demzufolge die von Ridley gespielte Brooke. Die junge Frau möchte beweisen, dass sie dazu in der Lage ist, das Hotelimperium ihres Vaters zu leiten. Sie reist auf die Philippinen, um einen geeigneten Ort für ein neues Resort zu finden. Vor Ort trifft sie den charmanten Ben (Ehrenreich), ein ausgewanderter Pilot, der ihr ein Gefühl von Freiheit vermittelt und ihr die Schönheit der Umgebung näherbringt. Brooke muss sich jedoch zwischen Liebe und Pflicht entscheiden.

Einige der Köpfe hinter dem Projekt scheinen sich bestens mit (Liebes-)Komödien auszukennen. Die Regie soll laut des Berichts Donald Petrie (70) übernehmen, der unter anderem schon für "Miss Undercover", "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?" und "My Big Fat Greek Summer" verantwortlich war. Das Drehbuch stammt von Karen McCullah (57), die "Natürlich Blond" oder auch "10 Dinge, die ich an Dir hasse" mitgeschrieben hat. Der Produktionsbeginn soll für April geplant sein.