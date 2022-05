Ex-"Game of Thrones"-Star Nikolaj Coster-Waldau (51) wurde für die männliche Hauptrolle an der Seite von Jennifer Garner (50) in der Apple-Serie "The Last Thing He Told Me" gecastet. Das meldet "The Hollywood Reporter".

Produziert wird die Drama-Serie von Reese Witherspoons (46) Firma Hello Sunshine, die sich die Rechte an der Buchverfilmung von Autorin Laura Dave (44) sicherte. Dave und ihr Ehemann, Drehbuchautor und Oscargewinner Josh Singer (49, "Spotlight"), werden gemeinsam mit Witherspoon, deren Kollegin Lauren Neustadter sowie Hauptdarstellerin Garner als ausführende Produzenten fungieren.