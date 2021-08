Ashton Kutcher spielt mit Reese Witherspoon in Netflix-Romanze

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (45, "Walk the Line") erhält für die geplante Netflix-Romanze "Your Place or Mine" prominente Verstärkung. Ashton Kutcher (43, "Happy New Year", "Two and a Half Men") wird in der Liebeskomödie die männliche Hauptrolle spielen, wie der Streamingdienst am 3. August bekanntgab.