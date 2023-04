"The Late Late Show" von James Corden endet mit Kardashians

Noch in diesem April wird die beliebte US-Sendung "The Late Late Show" mit Moderator James Corden (44) enden. Nur noch zwölf Episoden stehen aus, pro Woche werden vier ausgestrahlt (Montag bis Donnerstag). Nun hat Corden selbst als Gast beim PaleyFest in Los Angeles enthüllt, was für die finalen Folgen noch alles geplant ist, um den Abschied so gebührend wie möglich zu gestalten.