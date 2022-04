James Corden: Darum verlässt er die "Late Late Show"

Seine Show ist Kult

In seiner Zeit als Moderator der "The Late Late Show" startete Corden erfolgreiche Segmente wie "Carpool Karaoke", "Drop the Mic" und "Crosswalk the Musical". Dazu begrüßt er regelmäßig Topstars. Für seinen Abschied versprach der TV-Star noch "einen Knall": "Wir haben noch ein Jahr vor uns und wir sind alle entschlossen, dies zum besten Jahr dieser Show zu machen, das wir je hatten. Wir verabschieden uns mit einem Knall."