Anders als viele von Kings verfilmten Storys handelt es sich nicht um klassischen Horror, sondern eher um Mystery. Laut den Machern soll sich "The Life of Chuck" deshalb eher an "Stand by Me", "Die Verurteilten" und "The Green Mile" orientieren - anderen King-Adaption ohne Horrorhintergrund.

Tom Hiddleston spielt die Titelrolle des erwachsenen Chuck, Mark Hamill seinen Großvater Albie, als er klein war. Die beiden werden deshalb wohl nicht gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sein.