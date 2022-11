"The Stand" (2020)

"The Stand" ist die Geschichte einer von Menschen verursachten Pandemie, die über 99 Prozent der Weltbevölkerung auslöscht. Die amerikanischen Überlebenden schließen sich in zwei Gruppen zusammen: die Guten um Mutter Abigail (Whoopi Goldberg) in Boulder und die Bösen unter Randall Flagg (Alexander Skarsgård) in Las Vegas. Die Serie folgt den individuellen Reisen der Figuren durch die Apokalypse und den Wiederaufbauprozess.

Die Besetzung ist vielfältig und die Bösewichte sind richtig gut. Julie Lawry (Katherine McNamara), Lloyd Henreid (Nat Wolff), der Trashcan Man (Ezra Miller) und vor allem Alexander Skarsgård als sehr verführerischer und bedrohlicher Randall Flagg sind alle perfekt umgesetzt.

"The Stand" ist auf Starz und Amazon Prime Video verfügbar. Hier geht's zur Serie!