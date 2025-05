Szene aus "The Long Walk"

"The Long Walk"-Trailer: Stephen Kings "Tribute von Panem"

Gut zu Fuß sollte auf jeden Fall sein, wer sich auf diese Herausforderung einlässt - denn immerhin hängt das eigene Leben vom Schritt-Tempo ab. Dass es in "The Long Walk" wirklich an die Grenzen aller Beteiligten geht, wird durch jenen Mann garantiert, der sich die Geschichte ausgedacht hat: Stephen King. Lange bevor "Die Tribute von Panem" ein Thema waren, hat er 1979 unter seinem Pseudonym Richard Bachman diesen Roman veröffentlicht, der auf Deutsch als "Todesmarsch" bekannt ist. Nun kommt die Verfilmung - hier ist der Trailer dazu:

Worum geht es in "The Long Walk" und wer spielt mit? Ein Wettkampf, eine Gruppe junger Männer, ein Sieger. Der Film erzählt die bedrohlich-utopische Geschichte einer Welt, in der ein tyrannischer Polizeistaat die Kontrolle übernommen hat und es nur eine Möglichkeit zum Aufstieg aus der Armut gibt: Den jährlich stattfindenden "Long Walk". Der Gewinner erhält lebenslang alles, was er sich wünscht. Alle anderen bezahlen mit ihrem Leben. Der Cast besticht mit einigen der aktuell angesagtesten jungen Hollywood-Schauspieler wie Cooper Hoffman ("Licorice Pizza"), Ben Wang ("Karate Kid: Legends"), David Jonsson ("Alien: Romulus"), Charlie Plummer ("Moonfall"). Die weiteren Rollen sind mit Mark Hamill ("Star Wars"-Franchise) und Judy Greer ("Ant-Man and the Wasp") ebenso hochkarätig besetzt. Hit-Regisseur Francis Lawrence, der mit der "Die Tribute von Panem"-Reihe bereits wegweisende dystopische Actionabenteuer inszenierte, verwandelt Stephen Kings Roman in ein atemberaubend fesselndes Kinoerlebnis.

Wann ist "The Long Walk" zu sehen? "The Long Walk" startet am 11. September 2025 in unseren Kinos.