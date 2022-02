Das Leben einer Standup-Komödiantin bietet immer genügend Anregungen und daher wird ihr der Stoff für Witze nicht so schnell ausgehen. Ob sich diese Langlebigkeit jedoch auch auf Rachel Brosnahans Serien-Existenz als Mrs. Maisel auswirkt, ist eine andere Frage.

Die Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" hätte sich jedenfalls noch viele weitere Staffeln verdient, wie man begeistert feststellt, nachdem soeben die vierte gestartet ist. "The Hollywood Reporter" hat leider schlechte Nachrichten, denn laut einem Bericht wurde zwar eine fünfte Staffel in Auftrag gegeben, doch damit soll dann endgültig Schluss mit dem komödiantischen Ausflug in die Swinging Sixties sein.