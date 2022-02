"Mrs. Maisel" Staffel 4: Darum war der Dreh für Brosnahan so hart

Auch die Swinging Sixties sind also vor Corona nicht gefeit, wie man am Beispiel der Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" erkennen kann.

Zunächst kam es durch die Pandemie zu einer Verzögerung der Dreharbeiten für Staffel 4 und als dann die Arbeit in New York wieder aufgenommen werden konnte, stellten die Sicherheitsvorkehrungen alle Beteiligten vor besondere Herausforderungen.

Welche Erfahrungen die beiden Stars Rachel Brosnahan und Tony Shalhoub dabei gesammelt haben, verrieten sie nun in einem Interview mit "People".