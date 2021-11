Das teilte der Sender am Mittwoch mit. Demnach wird das Format schon im Jänner 2022 zu sehen sein. Das Rateteam wird erst kommendes Jahr bekanntgegeben. "In vier großen Liveshows bringen sieben prominente Undercover-Dancer mit spektakulären Tanz-Inszenierungen die "The Masked Dancer"-Bühne zum Beben", so der Sender.