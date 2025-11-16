Verona Pooth hat es geahnt

Brigitte Nielsen (62) musste sich am 15. November in der ProSieben-Show als Kiss zu erkennen geben. Am Ende konnte sie nicht mit ihrer Interpretation von Sabrina Carpenters (26) "Espresso" überzeugen und sich nicht gegen Dude und King im Voting durchsetzen.

Die gebürtige Dänin wurde als Schauspielerin, Sängerin und Model bekannt. Mit lustigen Sprüchen eroberte Nielsen 2012 den Dschungelthron. 2016 trat sie zum zweiten Mal an, nachdem sie ein Jahr zuvor die Show "Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!" gewonnen hatte. Am Ende reichte es bei der zweiten Dschungelcamp-Teilnahme für Platz sechs.

Als sie die Maske zum ersten Mal gesehen habe, sei sie sehr glücklich gewesen, verriet die 62-Jährige nach ihrem "The Masked Singer"-Abschied im Interview mit dem Sender. "Der Kuss steht für Liebe und Freundlichkeit und für vieles, was die Menschen in der Welt gerade brauchen." Von ihrem Ausscheiden sei sie überrascht worden, gibt Nielsen zu. "Ich weiß, dass ich nicht die beste Sängerin bin, aber ich dachte, eine oder zwei Wochen mehr wären drin gewesen." Sie sei enttäuscht, aber gleichzeitig "ist es das Spiel, du musst es akzeptieren, die Zuschauer zu Hause haben entschieden".