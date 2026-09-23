Bereits in der ersten Folge der Musik-Rateshow mussten zwei Maskierte ihr Geheimnis lüften. Diese Stars sind nun raus.

Unter den Augen des Rateteams um Verona Pooth und Chris Tall sowie ihren Gäst:innen, Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss, eröffneten die ersten vier Masken die 13. Staffel von „The Masked Singer“. Während Frau Professor Dr. Dr. Schweinstein mit ihrer „unfassbar guten“ Performance überzeugen konnte, reichte es bei Motte Momo vor allem auch deshalb, weil der niedliche Nachtfalter mit seiner zarten Art das Publikum berühren konnte. Für die modebewusste Emily Wau und Knisterking Bubble endete die wilde Fahrt allerdings schon nach einer Folge.

Welcher Promi steckte hinter Emily Wau? Mit Emily Wau fand ein echtes Glamour-Girl Einzug ins „The Masked Singer“-Studio. Die Haute-Couture-Hündin mit Baskenmütze und Designer-„Hundtasche“ brachte eine selten gesehene Klasse mit auf die Kölner Bühne. Leider musste die Hündin mit „Wau-Effekt“ schon nach einer Folge gehen. Unter der Hundemaske verbarg sich Profitänzerin Isabel Edvardsson. Die 44-Jährige ist mehrfache deutsche Meisterin in Standardtänzen und dürfte „Let's Dance“-Fans durch ihre zahlreichen Show-Teilnahmen bekannt sein. Im Mai 2026 nahm sie zusammen mit Ekaterina Leonova bei „Schlag den Star“ teil. Ihre Gegnerinnen waren Vanessa Mai und Lola Weippert.

© Joyn/Willi Weber Musiker Ben Zucker als Bubble bei "The Masked Singer"

Welcher Promi steckte hinter Bubbles? Der Knisterking muss seine Krone abgeben - und das nach nur einer Folge. Am Ende der Auftakt-Show entschied sich das Studiopublikum dafür, Momo und Professor Dr. Dr. Schweinstein ins Halbfinale zu schicken. Damit ist auch klar: Für die Maske mit massenhaft Luftpolsterfolie, Bauchtasche und Partyhut hat es sich ausgetanzt. Unter dem aufwendigen Kostüm kam Schlager-Star Ben Zucker zum Vorschein. Der mehrfache Gold- und Platin-Musiker hatte im Vorfeld alle in die Irre geführt. Um seine markante, reibeiserne Schlagerstimme nicht sofort preiszugeben, beschränkte sich der 43-Jährige komplett auf Gesang mit seiner Kopfstimme. Hier ist die aktuelle „Masked Singer“-Folge im Stream zu sehen!