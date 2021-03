"The Masked Singer": Neue Staffel startet im Herbst

"Unsere Zuschauer haben entschieden. Sie sind so verliebt in 'The Masked Singer', dass wir im Herbst – nach einem halben Jahr Pause – Deutschlands größtes TV-Rätsel in einer neuen Staffel zeigen", erklärte Senderchef Daniel Rosemann.

Nachsatz: "Und wer weiß, vielleicht können wir die Show im Herbst ja sogar mit ein paar Zuschauern im Studio feiern."